Betrunkener Autodieb baut Unfall nach Verfolgungsfahrt

Verkehrsunfall: Betrunkener Fahrer beschädigt acht Autos

Ein betrunkener 19-Jähriger hat in der Nähe von München acht Autos und einen Baum beschädigt. Der junge Mann habe in Karlsfeld (Landkreis Dachau) zunächst einen am linken Straßenrand geparkten Wagen auf einen weiteren und dann am rechten Straßenrand ein Auto auf vier weitere geschoben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch sein eigener Wagen sei beschädigt und abgeschleppt worden.