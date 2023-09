Trinkwasser in Heuchelheim muss nicht mehr abgekocht werden

Mehr betreute Kleinkinder - Immer noch fehlen Kita-Plätze

Die Zahl betreuter Kleinkinder in Hessen ist etwas gestiegen. Für rund 60 400 Mädchen und Jungen unter drei Jahren gab es am 1. März 2023 einen Betreuungsvertrag für eine Kita oder eine Tagesmutter oder einen Tagesvater, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das waren 1490 oder 2,5 Prozent betreute Kinder mehr als am 1. März 2022. Die Betreuungsquote, also der Anteil betreuter Mädchen und Jungen an allen unter Dreijährigen, stieg leicht von 32,5 auf 33,3 Prozent. Laut einer im Oktober 2022 veröffentlichten Studie der Bertelsmann Stiftung mangelt es in Hessen aber unter anderem wegen fehlender Erzieherinnen immer noch an vielen Tausend Kita-Plätzen.