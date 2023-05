HSGB: Alle Kommunen sollten Schwimmbäder mitfinanzieren

Löscharbeiten in Papierlagerhalle in Eberstadt dauern an

Der Brand in einer Papierfabrik in Darmstadt-Eberstadt ist noch nicht gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es am Mittwoch sowohl im Innen- wie im Außenbereich des Geländes. Die Rettungskräfte gehen davon aus, noch bis mindestens Donnerstagmorgen vor Ort zu sein. Die Papierlagerhalle war am späten Dienstagabend in Brand geraten.