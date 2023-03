Demonstration und Gegendemonstration vor Synodalversammlung

Kirche: Katholiken beraten weiter: Wie Dialogprozess fortsetzen?

Wie sollen in der hierarchisch gegliederten katholischen Kirche Dialog und Beratung unter Einschluss von Laien fortgesetzt werden? Diese Frage beschäftigt die Synodalversammlung zum Reformprozess der deutschen Katholiken am Samstag beim Abschluss der dreitägigen Debatten in Frankfurt am Main. Der Ordensgeistliche Manfred Kollig warb für die Einrichtung eines Synodalen Ausschusses, der einem Synodalen Rat vorangehen soll: «Wir brauchen offene Räume zum offenen Denken und zum offenen Entscheiden», sagte er. Charlotte Kreuter-Kirchhof vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken machte deutlich: «Wir sind hier auf der Suche und noch nicht am Ziel.»