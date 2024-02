Blockade von Autobahnauffahrten: Gericht kippt Verbot

Motto nur Deckmantel? Demo am Pogromnacht-Gedenktag

Erst verboten, dann zugelassen, dann wieder verboten: Kurz vor und sogar noch während einer Demonstration am Donnerstagabend in Frankfurt haben Gerichte unterschiedliche Entscheidungen dazu gefällt. Die Versammlung unter dem Titel «Nie wieder Faschismus - Erinnerung an die Pogromnacht wachhalten, Antisemitismus bekämpfen» wurde am Ende laut Polizei aufgelöst, es blieb friedlich. Den Angaben zufolge nahmen in der Spitze 25 Menschen an der Kundgebung teil.