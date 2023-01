Frankfurter Ex-OB Feldmann legt Revision gegen Urteil ein

Deutscher Wetterdienst: In Hessen wird es grau und windig

In Hessen wird in den kommenden Tagen graues, regnerisches und teils windiges Wetter erwartet. Der Mittwoch beginnt zunächst bedeckt und immer wieder regnerisch, ehe sich am Nachmittag und Abend zunehmend Schauer ausbreiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 12 Grad, auf Gipfeln bei 6 Grad. Es weht ein mäßiger Südwestwind mit starken, im Bergland und im Norden des Landes stürmischen Böen. In Kammlagen werden Sturmböen erwartet.