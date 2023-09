Feuer zerstört Supermarkt: Brandstifter verurteilt

Haftstrafe nach Millionen-Unterschlagung in Spielbank

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Spielbank in Bad Homburg ist wegen Unterschlagung in Millionenhöhe zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde am Montag am Landgericht Frankfurt gesprochen. Der 32-Jährige hatte in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt knapp 1,8 Millionen Euro Bargeld aus dem Tresor genommen und zum größten Teil in einer anderen Spielbank verspielt. Zwischenzeitliche Gewinne in Höhe von rund 700.000 Euro legte er in den Geldschrank zurück. Das Urteil von Montag ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre Haft für den 32-Jährigen beantragt.