Polizei: Silvesternacht in Hessen verläuft meist friedlich

Wechsel: Neue Präsidenten an verschiedenen Polizeipräsidien geplant

An den Spitzenpositionen mehrerer hessischer Polizeipräsidien soll es in den kommenden Wochen Wechsel geben. Der Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen in Wiesbaden, Stefan Müller, soll nach den Plänen von Innenminister Peter Beuth (CDU) neuer Präsident in Frankfurt werden. Er soll damit Nachfolger des im April in den Ruhestand gegangenen Gerhard Bereswill werden.