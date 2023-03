Ermittler: Großer Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet

Gewerkschaft: Erneut Warnstreiks an hessischen Kliniken

Beschäftigte im Gesundheitswesen in Hessen sind am Mittwoch am zweiten Tag in Folge in einen Warnstreik getreten. Nachdem am Dienstag bereits in Kliniken in Wiesbaden, Kassel und Idstein Warnstreiks liefen, gab es nun landesweit Warnstreiks an zahlreichen weiteren Krankenhäusern, wie Georg Schulze von der Gewerkschaft Verdi mitteilte.