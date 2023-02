Featured: Mobiles Ultraschall für die medizinische Versorgung: Vodafone bringt das Echtzeit-Netz nach Hessen

Wenn jede Sekunde zählt, können Echtzeit-Technologien Leben retten und die medizinische Versorgung von Patient:innen erheblich verbessern. In Hessen möchte Vodafone mit dem modernsten 5G-Netz Europas neue medizinische Anwendungen ermöglichen. Ein mobiles Ultraschall demonstriert, welche Potenziale 5G+ schon heute und in Zukunft bietet. Ein Notarzt beruhigt im Wohnzimmer eine hochschwangere Frau, die über Übelkeit klagt. Auf seinem Smartphone betrachtet er die Bilder, die von einem kleinen Ultraschallgerät übertragen werden. Ein Gynäkologe am Universitätsklinikum Frankfurt ist über einen Livestream zugeschaltet – und empfängt die Bilder ebenfalls in Echtzeit auf seinem Handy. Die Voraussetzung für diese neuen medizinischen Möglichkeiten und weitere lebensrettende Anwendungen schafft Vodafone jetzt in Hessen durch den flächendeckenden Ausbau des 5G+ Netzes. Mobiles Ultraschallgerät für Ferndiagnosen in Echtzeit Im Universitätsklinikum Frankfurt unterzeichneten ...