Hessenpark feiert sein Jubiläum vielseitig

In der 50-jährigen Geschichte ist viel passiert in dem idyllischen Freilichtmuseum. Sogar der Dalai Lama war schon da.

Das 50-jährige Bestehen des Hessenparks in Neu-Anspach (Hochtaunuskreis) wird in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen gefeiert. So wird zum Gründungsdatum im September zum offiziellen Festakt geladen, wie das Museum am Mittwoch mitteilte. Bei einer Jubiläumsführung kann tief in die Geschichte des Museums eingetaucht werden. Mit den Besuchern groß gefeiert wird an einem Wochenende im Juni unter dem Motto «50 Jahre, 50 Kuchen». Dabei sollen an verschiedenen Orten im Park gedeckte Kaffeetafeln aufgestellt werden, an denen sich die Besucher ausruhen können.

Im vergangenen Jahr war das Museum von knapp 224.000 Menschen besucht worden, das ist im Vergleich zu 2022 ein kleiner Rückgang. Langfristig wuchs der Hessenpark jedoch in der Besuchergunst: So waren im Jahr 2013 noch 60.000 Besucher weniger gezählt worden.

Datum der offiziellen Grundsteinlegung war der 19. September 1974, offiziell eröffnet wurde das Museum 1978. Mittlerweile sind auf dem 65 Hektar großen Gelände 112 Gebäude wieder aufgebaut worden, die von ihren einstigen Standorten weichen mussten. Anschaulich gemacht wird das frühere Leben auch mit Ausstellungen und Vorführungen, etwa einer historischen Hausfrau. Auch einige Prominente haben in den vergangenen Jahrzehnten den Hessenpark besucht, darunter der Dalai Lama und Udo Jürgens.

Vom Land Hessen hat der Hessenpark im vergangenen Jahr knapp sechs Millionen Euro für den Museumsbetrieb erhalten, wie das Finanzministerium in Wiesbaden mitteilte. Zudem sei in neu aufgebaute Museumsgebäude und weitere Anlagen investiert worden. Das Geld sei gut angelegt, teilte Finanzminister Alexander Lorz (CDU) mit.