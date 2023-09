Einfamilienhaus abgebrannt: Ehepaar verletzt

Ursache für Explosion in Wohnhaus in Plau noch unklar

Die Ermittlungen im Fall einer Explosion in einem Einfamilienhaus am Plauer See mit einem Todesopfer dauern an. Das Obduktionsergebnis werde Anfang kommender Woche vorliegen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Auch der Brandgutachter könne erst am Montag in das Haus, bei dem teilweise Einsturzgefahr besteht.