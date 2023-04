Rund 3070 Studierende bekamen Deutschlandstipendium

Hochschulen: Rund 58.000 Studierende starten ins Sommersemester

Rund 58.000 Studierende starten in diesen Tagen an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt in das Sommersemester 2023. Für sie beginne nach der Corona-Pandemie nun eine neue Normalität, erklärte Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) am Dienstag. «Es gibt keine Corona-bedingten Einschränkungen mehr und die Lehre findet wieder in Präsenz statt. Das ist für Lehre und Forschung gleichermaßen wichtig, denn Wissenschaft lebt vom gemeinsamen Austausch.» In der halleschen Marktkirche stand am Dienstag der Semestereröffnungsgottesdienst an.