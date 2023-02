Home

Hessischer Landtag: Lübcke-Ausschussvorsitzender warnt vor Schlammschlacht

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat an die Landtagsfraktionen appelliert, für den Abschlussbericht an einem Strang zu ziehen. «Dieses Thema eignet sich nicht für eine politische Schlammschlacht», mahnte Christian Heinz (CDU) am Freitag in Wiesbaden. Demokraten unterschiedlicher Fraktionen verbinde mehr, als sie trenne. «Das sollten alle Beteiligten bei der politischen Aufarbeitung des schrecklichen Mordes an einem ehemaligen Kollegen berücksichtigen.»

Christian Heinz (CDU), Vorsitzender im Lübcke-Untersuchungsausschuss im hessischen Landtag. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Die Fraktionen sollten sich auf einen möglichst großen gemeinsamen Teil verständigen, erklärte der Vorsitzende. Das betreffe etwa die gemeinsame Darstellung des Verfahrens und des Sachverhalts. Die politische Bewertung werde dann sicherlich unterschiedlich ausfallen. Sein Ziel sei, dass der Bericht vor der Sommerpause und am besten im Juni im hessischen Landtag debattiert werde. Am 25. April werde der Ausschuss erstmals über den Abschlussbericht beraten. Der Kasseler Regierungspräsident Lübcke war 2019 von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst auf der Terrasse seines Hauses erschossen worden. Der Untersuchungsausschuss soll die Rolle der hessischen Sicherheitsbehörden in dem Mordfall aufarbeiten.

