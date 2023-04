Brand im Haus des «Kannibalen von Rotenburg»

Wetter: Mix aus Wolken und Regen in Hessen erwartet

Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen ein Mix aus Wolken und Regen. Am Dienstag werden Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Hochlagen liegt der Maximalwert bei um die 9 Grad. Der Dienstag bleibt bei starker Bewölkung überwiegend niederschlagsfrei. Im Rhein-Main-Gebiet sowie an der Bergstraße kann es immer wieder auflockern. Im Bergland ist mit zeitweise starken Böen zu rechnen.