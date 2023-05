Home

Kaputte Dampfleitung: Trümmer stürzten auf Straße

Ein Schaden an einer Wasserdampfleitung in einem Heizkraftwerk hat am frühen Dienstagmorgen in Teilen der Frankfurter Innenstadt zu Problemen bei der Wärmeversorgung geführt. Der plötzliche Dampfaustritt beschädigte gegen 0.50 Uhr die Außenfassade des Heizkraftwerks West im Gutleutviertel, Trümmerteile stürzten auf die Straße, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Bevölkerung wurde zwischenzeitlich über Lautsprecher dazu aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Auch der Bahnverkehr in der Nähe wurde kurzzeitig eingestellt. Ursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt. Es gab keine Verletzten. Es seien mehrere Notrufe wegen einer Verpuffung auf dem Dach des Gebäudes eingegangen, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Die Wärmeversorgung konnte nach Angaben des Betreibers Mainova ab etwa 6.30 Uhr über andere Heizkraftwerke wieder hergestellt werden.

