Ermittlungen wegen Raubüberfällen: fünf Verdächtige gefasst

Nach einer Häufung von Straftaten in Hanau begannen intensive Ermittlungen. Nun meldet die Polizei gleich mehrere Festnahmen.

Nach mehreren Raubüberfällen in Hanau hat die Polizei fünf Verdächtige gefasst. Die Überfälle seien seit Jahresbeginn hauptsächlich auf Bars und Spielotheken verübt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zudem hätten sich seit Mitte vergangenen Jahres und insbesondere um die Weihnachtszeit Fälle von Straßenraub gehäuft. Nach intensiven Ermittlungen seien am Donnerstag Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt worden.

Bei vier Tatverdächtigen handele es sich um eine Gruppe von Heranwachsenden im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Ihnen würden derzeit 14 Taten zur Last gelegt, darunter auch schwere Raubüberfälle. Neben zahlreichen Raubstraftaten würden ihnen auch Körperverletzung, Diebstahl, Drogenkriminalität und Einbrüche vorgeworfen. Zwei der Festgenommenen seien aufgrund bestehender Haftbefehle bereits am Donnerstag in Untersuchungshaft gekommen.

Zudem richten sich die Ermittlungen gegen einen 21 Jahre alten mutmaßlichen Einzeltäter, dem drei schwere Raubüberfälle in Hanau mit Einsatz einer Schusswaffe zur Last gelegt werden. Auch ein versuchter Raubüberfall könne auf sein Konto gehen, teilte die Polizei mit. Auch der 21-Jährige kam in Untersuchungshaft.