Kreis Pinneberg: Auto kollidiert mit Tanklastwagen: Zwei Verletzte

Ein mit 37.000 Litern Kraftstoff beladener Tanklastwagen ist an einer Kreuzung in Rellingen (Kreis Pinneberg) mit einem Auto zusammengestoßen. Die beiden Insassen des Autos, ein Mann und eine Frau, wurden bei dem Unfall am späten Freitagabend im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstag sagte. Ihr Auto sei durch den Aufprall in eine Hecke geschleudert worden. Rettungskräfte befreiten sie aus dem Wagen und brachten sie ins Krankenhaus.