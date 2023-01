Lkw-Fahrer nach Unfall gefunden - 63-Jähriger räumt Tat ein

Darmstadt-Dieburg: Randalierer setzen Schule unter Wasser: Hoher Schaden

Randalierer haben in einer Schule in Südhessen einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro angerichtet. Wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte, verstopften die Unbekannten mehrere Waschbecken und drehten anschließend das Wasser auf. Dadurch lief das Wasser in das Gebäude. Außerdem zerstörten sie aufgehängte Bilder. Die Randalierer waren den Angaben zufolge am Wochenende durch einen Notausgang in die Schule in Roßdorf (Landkreis Darmstadt-Dieburg) eingebrochen.