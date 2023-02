Sechs Richtige machen Mann aus Wiesbaden zum Lotto-Millionär

Schöneck: 81-Jährige von Zug erfasst und schwer verletzt

Eine 81 Jahre alte Frau ist in Schöneck (Main-Kinzig-Kreis) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen versuchte die Frau am Sonntag einen Bahnübergang im Ortsteil Oberdorfelden trotz geschlossener Schranken zu überqueren, wie die Bundespolizei in Frankfurt am Montag mitteilte. Dabei habe sie den einfahrenden Zug übersehen. Der Lokführer habe eine Notbremsung eingeleitet, eine Kollision aber nicht mehr verhindern können. Die schwer verletzte 81-Jährige wurde von einem Notarzt versorgt und kam in eine Frankfurter Unfallklinik.