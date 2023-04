Verdi und Uniklinikum setzen Verhandlungen fort

Im laufenden Streit um einen Entlastungstarifvertrag für das Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) verhandeln die Gewerkschaft Verdi und die Klinikleitung weiter. «Wir gehen fest davon aus, dass heute eine Einigung möglich ist», sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm am Donnerstagvormittag bei einer Online-Pressekonferenz. Am frühen Abend dauerten die Verhandlungen nach Angaben eines Sprechers des UKGM allerdings weiter an. Ob es noch bei diesem Termin zu einem Ergebnis kommen werde sei unklar, sagte er.

Am Mittwoch hatte das UKGM die Fortsetzung der Verhandlungen, die am Dienstag ergebnislos abgebrochen worden waren, für den 14. April angekündigt und an die Angestellten appelliert, den Streik über Ostern bis zum nächsten Verhandlungstermin auszusetzen. Am Donnerstag erklärte ein Klinik-Sprecher, die Verhandlungspartner hätten sich verständigt, die Fortsetzung der Verhandlungen vorzuziehen.

«Wir wollen eine Einigung und sind jederzeit zu Gesprächen bereit», sagte Gewerkschaftssekretär Dzewas-Rehm. Sollten die Verhandlungen ohne Ergebnis bleiben, werde der Streik fortgesetzt - auch über die Ostertage. Für diesen Fall kündigte Dzewas-Rehm für kommenden Mittwoch weitere Aktionen am Standort Gießen an. Die Beteiligung am Ausstand sei mit täglich etwa 1000 Kolleginnen und Kollegen sehr hoch, ebenso der Durchhaltewille.

Das privatisierte Uniklinikum wird seit Montag vergangener Woche bestreikt, nachdem es bei vorangegangenen Verhandlungen zu keiner Einigung gekommen und ein Ultimatum der Beschäftigten verstrichen war. Die Gewerkschaft Verdi fordert für das nicht-ärztliche Personal eine Mindestbesetzung für die Schichten der einzelnen Bereiche. Die Verhandlungen betreffen die mehr als 7000 nicht-ärztlichen Beschäftigten. Insgesamt arbeiten rund 9600 Menschen in der Klinik.