EVG unterbricht Streik bei Hessischer Landesbahn

Grüne: Nouripour: Kämpfen bei vielen OB-Wahlen um Platz eins

Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour setzt auf grüne Wahlerfolge bei den kommenden Oberbürgermeisterwahlen in Rheinland-Pfalz und Hessen. Die Partei sei in ihrer Grundsubstanz so stark, dass sie an vielen Orten um Platz eins mitkämpfen könne, sagte Nouripour beim Politischen Aschermittwoch der Grünen in Mainz.