Antisemitismusbeauftragter Becker weist Kritik zurück

Frankfurt am Main: Streit im Supermarkt mit Gehstock und Einkaufswagen

Aus nichtigem Anlass sind in einem Supermarkt in Frankfurt zwei Männer mit Gehstock und Einkaufswagen aufeinander losgegangen. Sie blieben unverletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 70-Jährige hatte mit seinem Stock auf den Kontrahenten eingeschlagen, der 39-Jährige warf den Einkaufswagen in seine Richtung, wollte ihn den Angaben zufolge mit einem Metallrohr angreifen und zückte ein Messer. Als sich ein 14-Jähriger einmischte, trat er diesem gegen das Bein. Zuvor hatte ein anderer Kunde in dem Markt am Dienstagnachmittag in ein Croissant gebissen und dieses zurück in die Auslage gelegt. Der Ladendetektiv sprach ihn an, die beiden weiteren Kunden mischten sich ein und gerieten in Streit.