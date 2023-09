Ahorn erschlägt Kleinkind: Gutachter sieht Mängel

Plädoyers im Prozess um Einsturz bei Brückenbau möglich

Die Beweisaufnahme ist zäh, die Verteidiger nehmen den Sachverständigen in die Zange: Dennoch will das Gericht in dem Prozess um die tödlichen Folgen eines Brückeneinsturzes in Unterfranken nun möglichst bald zum Ende kommen.