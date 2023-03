Eiskunstlauf-Ikone Marika Kilius wird 80: «Ich genieße es»

Tarife: Demonstrationen und Warnstreiks in Hessen

Mehrere Tausend Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben am Dienstag in Teilen Hessens erneut ihre Arbeit niedergelegt, etwa beim Nahverkehr, in Kitas oder Kliniken. In Wiesbaden und Groß-Gerau nahmen jeweils über 1500 Streikende an Demonstrationen teil, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. In Darmstadt waren demnach rund 1000 Beschäftigten bei einer Kundgebung dabei und in Heppenheim um die 150. «Die Streikbeteiligung war insgesamt sehr hoch, die ursprünglichen Erwartungen wurden noch übertroffen», sagte Bezirksgeschäftsführer Marcel Schmelz aus Wiesbaden.