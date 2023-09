Home

Fußball: Innenministerin Faeser startet Tour durch EM-Städte

Zum Auftakt ihrer Tour durch die zehn Austragungsorte der Fußball-EM 2024 in Deutschland hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Dienstag erneut das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt. «Wir wollen eine nachhaltige EM ausrichten. Dazu gehören zum Beispiel besondere Angebote, damit Fans mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen», bekräftigte die SPD-Politikerin bei einem Treffen mit DFB-Vizepräsidentin Celia Sasic in Frankfurt am Main.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). © Hannes P. Albert/dpa

Ferner gehe es darum, «über ein attraktives Programm für die freiwilligen Helferinnen und Helfer» viele Menschen für ein langfristiges Engagement zu begeistern und möglichst viele gesellschaftliche Gruppen in das Turnier einzubeziehen. «So wollen wir auch Rassismus und Diskriminierung im Sport und darüber hinaus bekämpfen», sagte Faeser. Die Heim-EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli kommenden Jahres statt. Neben Frankfurt sind Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart die Schauplätze der 51 Endrundenspiele. «Wir wollen, dass die EURO ein Fußballfest für alle Fans wird, bei dem der Sport und die Begegnungen zwischen Menschen aus ganz Europa im Mittelpunkt stehen», sagte Faeser. Sie sei sich sicher, dass Deutschland nach dem WM-Sommermärchen 2006 wieder ein sehr guter Gastgeber sein wird. «Wir sind ein fußballbegeistertes Land mit eindrucksvollen Stadien, großartigen Fans und einer guten und verlässlichen Infrastruktur. Davon konnte ich mir heute in Frankfurt ein Bild machen», sagte Faeser.

