Kriminalität: 20 Verhaftungen in 13 Stunden am Frankfurter Flughafen

Innerhalb von 13 Stunden hat die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen 20 Haftbefehle vollstreckt. So wurde unter anderen ein 49-Jähriger festgenommen, der im vergangenen Sommer einen Immobilienmakler aus der Wetterau bedroht haben soll, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er habe diesen zwingen wollen, die von ihm gezahlten 39.000 Euro zurückzugeben. Nach seiner Festnahme am Mittwoch sei er in Untersuchungshaft gebracht worden.