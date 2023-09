Fußballer überholen Turner bei Mitgliederzahlen in Hessen

Sportvereine: Land fördert Mitgliedschaft für Schulanfänger

Um sportlich aktiv zu sein, bekommen Schulanfänger in diesem Jahr vom Land einen Gutschein zur Mitgliedschaft in einem Sportverein. Sport trage nicht nur zur Gesundheit bei, sondern fördere auch die Persönlichkeitsentwicklung, sagte Sachsen-Anhalts Innen- und Sportministerin Tamara Zieschang (CDU) am Dienstag in Magdeburg. Jeder der rund 20.000 Schulanfänger bekomme einen Zuschuss zur Mitgliedschaft in Höhe von 50 Euro. Dieser könne in jedem Sportverein eingelöst werden, der Mitglied im Landessportbund Sachsen-Anhalt ist.