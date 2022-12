Männer schleppen gestohlenen Bartisch quer durch die Stadt

Wetteraukreis: Mann von Autofahrerin mutmaßlich absichtlich angefahren

Eine Autofahrerin soll nach einer Schlägerei absichtlich einen Mann angefahren haben. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Friedberg am Montag mitteilte. Demnach war der junge Mann am frühen Samstagmorgen in Butzbach in der Wetterau gemeinsam mit seinem 24 Jahre alten Begleiter mit einer Gruppe Menschen in Streit geraten.