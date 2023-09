Brücke wegen Schäden gesperrt - S-Bahn betroffen

Nach Unwetter Bahnverkehr in Kassel und Göttingen gestört

Nach den teils schweren Unwettern am Donnerstag dauerten auch am Freitag Ausfälle und Einschränkungen im Bahnverkehr vor allem in Nordhessen an. Am Mittag konnten die Züge auf der Strecke Kassel Hauptbahnhof - Göttingen noch nicht wieder verkehren, sagte eine Sprecherin in Frankfurt. Die Strecke Fulda-Bebra sei derzeit nur eingleisig befahrbar.