Vier Jahre nach Angriff auf Frau: Verdächtiger festgenommen

Untersuchungshaft: Getötete Studentin: Heranwachsender unter Mordverdacht

Wenige Orte in Bayern haben sich so sehr den Anschein einer heilen Welt bewahrt wie das beschaulich am Alpenrand gelegene Aschau. Anfang Oktober erschütterte der Mord an einer jungen Frau das ländliche Idyll im Chiemgau. Nun scheint der Polizei der Durchbruch geglückt.