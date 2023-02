Home

Frankfurt am Main: Polizisten finden mutmaßliches Diebesgut an Uferböschung

An einer Uferböschung in Frankfurt haben Polizisten mutmaßlich gestohlene Bau- und Elektrogeräte im Wert von etwa 20.000 Euro entdeckt. Ihnen waren dort am Donnerstagabend zunächst zwei Männer verdächtig vorgekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Diese flohen, wurden jedoch kurz darauf festgenommen. Bereits in der Nacht zum Mittwoch waren von bislang unbekannten Täter an einer Baustelle ebenfalls in Frankfurt Geräte im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, wird noch ermittelt.

