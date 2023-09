Nach Lkw-Unfall: Bahnbrücke im Oktober wieder voll befahrbar

Mehrere Hunderttausend Euro Schaden bei Lagerhallenbrand

In einer Lagerhalle in Brachttal (Main-Kinzig-Kreis) ist in der Nacht zum Samstag ein Feuer ausgebrochen. Der Vollbrand bei einem Holz verarbeitenden Betrieb habe einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht, teilte die Polizei in Offenbach am Samstag mit. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Löscharbeiten dauerten zunächst an und sollten sich noch bis in den Mittag hinziehen, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.