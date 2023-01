Mit falschen Zeugnissen Juristen-Job erschwindelt: Bewährung

Gesundheit: Umgang mit mentalen Problemen: Rapper organisiert Protest

Mit einem Protestmarsch in Berlin hat der in Fulda geborene Rapper Kelvyn Colt (28, «Bury Me Alive») am Samstag für einen offeneren Umgang mit dem Thema mentale Gesundheit geworben. «Mir liegt es am Herzen, weil ich es in meiner Jugend als sehr schwierig empfand, in meinem Freundeskreis oder in der Familie offen darüber zu reden, ohne direkt als verrückt abgestempelt zu werden», sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur.