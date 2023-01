Drogensuchhund findet 2,7 Kilogramm Kokain in Spielekonsole

Gleichen: Ermittlern gelingt Schlag gegen Drogenlabor

Nach dem Fund eines Drogenlabors in Niedersachsen sitzen vier Verdächtige in Untersuchungshaft. Einsatzkräfte hatten unter anderem in Gleichen (Landkreis Göttingen) die Ausrüstung für ein Drogenlabor, zehn Kilogramm Kokain, mehrere Tonnen mineralisches Material, eintausend Liter unterschiedlicher Chemikalien und diverse Schusswaffen sichergestellt, teilte die Polizei Göttingen am Mittwoch mit. Weitere Durchsuchungen fanden auch in Thüringen statt - in Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) und in Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) statt.