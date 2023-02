Noch kein grünes Licht für russischen Investor

Prozess: Tödlichen Herzinfarkt verursacht? 33-Jähriger vor Gericht

Weil er nach erheblichen Misshandlungen den tödlichen Herzinfarkt seines Vaters verursacht haben soll, steht von heute an ein Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage legt dem 33-Jährigen Totschlag zur Last. Der Angeklagte soll den 60 Jahre alten Vater im April vergangenen Jahres in der gemeinsam bewohnten Wohnung zunächst geschlagen und ihm dann einen Pullover über den Kopf gezogen haben. In Folge der Gewalt erlitt der Vater den Angaben nach schließlich einen Infarkt, an dem er wenige Wochen später verstarb. In dem Prozess geht es auch um eine mögliche Schuldunfähigkeit des Angeklagten. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst drei Verhandlungstage bis Anfang März angesetzt.