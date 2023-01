Rheinische Kirche erwartet Plus bei Steuern

Frankfurt am Main: Streit eskaliert: 34-Jähriger schwer verletzt

Ein 34-Jähriger ist bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Frankfurt schwer verletzt worden. Er und zwei 19-Jährige seien am Mittwoch in Streit geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Einer der 19-Jährigen soll daraufhin den Mann mit einem Messer am Rücken verletzt haben. Währenddessen habe sein Begleiter den Mann mit einem Fahrradschutzblech geschlagen. Der 34-Jährige kam ins Krankenhaus. Am Hauptbahnhof nahmen Zivilfahnder einen der 19-Jährigen fest - der andere meldete sich selbst bei der Dienststelle. Warum es zur Auseinandersetzung kam, war zunächst unbekannt.