Bafin-Präsident: Probleme bei Postbank müssen behoben werden

Razzia gegen Neonazis: Durchsuchung im Landkreis Fulda

Im Zuge des Verbots des rechtsextremistischen Vereins «Hammerskins Deutschland» sowie seiner regionalen Ableger und der Teilorganisation «Crew 38» hat es auch in Hessen eine Durchsuchung gegeben. Am frühen Dienstagmorgen durchsuchten die Ermittler ein Objekt im Landkreis Fulda, wie ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Die Durchsuchung richtete sich demnach gegen einen Mann. Der Beschuldigte sei bei der Razzia nicht angetroffen worden, hieß es. Nähere Angaben zu seiner mutmaßlichen Rolle in der Organisation machte der Sprecher zunächst nicht.