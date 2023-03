Terrorismus: Bundesanwaltschaft lässt mutmaßlichen IS-Kämpfer festnehmen

Die Bundesanwaltschaft hat in Wiesbaden einen IS-Kämpfer und mutmaßlichen Anführer festnehmen lassen. Nach Angaben der Behörde haben BKA-Beamte und Bundespolizisten im Zuge der Festnahme am Mittwoch Wohnräume des Beschuldigten und Räumlichkeiten von nichtverdächtigen Personen an zwei weiteren Orten durchsucht. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ordnete noch am Mittwoch Untersuchungshaft an. Dem Syrer wird Mitgliedschaft in den ausländischen terroristischen Vereinigungen Ahfad Al-Rasul-Brigaden (AR) und Islamischer Staat (IS) vorgeworfen.