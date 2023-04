«Aktenzeichen XY»: Hinweise zu hessischen Fällen eingegangen

Polizeiermittlungen: Überfall auf Schreibwarenladen: Hoffen auf «Aktenzeichen XY»

Ein Raubüberfall auf einen Schreibwarenladen in Lorsch vor über einem Jahr soll mit Hilfe der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» aufgeklärt werden. Die Ermittler suchen in der Sendung am kommenden Mittwoch (12. April) nach Zeugen, wie die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mitteilte. Zudem würden Bilder des maskierten Täters aus der Überwachungskamera gezeigt - die Polizei hofft, dass ein Zuschauer den Mann erkennt.