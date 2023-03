Bluttat vor Supermarkt: Verteidigung legt Revision ein

Femizid: Lebensgefährtin mit Messerstichen getötet: «Tut mir so leid»

Im Prozess um den Mord an einer Frau vor einem Frankfurter Supermarkt hat der Angeklagte sein Bedauern über die Tat geäußert. In seinem letzten Wort sagte er am Freitag vor dem Landgericht Frankfurt: «Es tut mir alles so leid.» Weil einer der Richter der Schwurgerichtskammer kurzfristig krank geworden war, musste sich das Gericht nach der Äußerung des Angeklagten sofort wieder vertagen. Das Urteil soll nun am 1. März verkündet werden.