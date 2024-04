Fahrradfahrer fahren gegen Schranke - schwer verletzt

Zwei Männer fahren im Dunkeln im Wald gegen eine geschlossene Schranke. Schwer verletzt versteckt sich einer von ihnen. Die Polizei hat eine Vermutung, warum er zunächst flüchtete.

Auf einem Waldweg im Landkreis Kassel sind zwei Fahrradfahrer im Dunkeln bergab gegen eine geschlossene Schranke gefahren und haben sich schwer verletzt. Noch bevor die Polizei am Samstagabend am Unfallort nahe Fuldatal-Ihringshausen eintraf, sei einer der beiden Männer aus dem Rettungswagen in den Wald geflüchtet. Nach Polizeiangaben vom Montag halfen Feuerwehrleute bei der Suche nach dem Schwerverletzten, dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz.

Der 30-Jährige hatte sich im Unterholz versteckt. Grund für seine Flucht sei offenbar das Pedelec gewesen, mit dem er unterwegs war und das Ermittlungen zufolge einige Monate zuvor in Kassel gestohlen worden sei. Zudem hätten der 30-Jährige und sein 38 Jahre alter Begleiter offensichtlich Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert. Bei beiden seien Blutproben entnommen worden.

Während der Suche nach dem 30-Jährigen war auch eine ICE-Bahnstrecke vorübergehend gesperrt worden, bis Feuerwehrleute den Mann rund zwei Stunden nach dem Unfall im Unterholz fanden und er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Gegen beide Männer werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Gegen den 30-Jährigen gehe es zudem um unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Hehlerei.