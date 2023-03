Sieben Monate Bewährungsstrafe wegen «IS»-Propaganda

Gericht: Mutmaßliche IS-Kämpferin zu Prozessbeginn gesprächig

Zu Beginn eines Prozesses gegen eine mutmaßliche IS-Kämpferin hat die Angeklagte sich umfangreich zu den Vorwürfen geäußert. Sie werde auch am Mittwoch ihre Aussage fortsetzen, teilte ein Sprecher des Oberlandesgerichts Naumburg am Dienstag mit. Die Verhandlung fand im Justizzentrum in Halle unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, da die Angeklagte zum Zeitpunkt der ihr vorgeworfenen Taten teilweise minderjährig war. Ihr wird vorgeworfen, sich an der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beteiligt zu haben.