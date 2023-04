Rechtsterror-Prozess: Mehrjährige Jugendstrafe gefordert

Bei Prozess gegen mutmaßliche Linksextremisten Ende in Sicht

Der Dresdner Prozess gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und Mitangeklagte befindet sich auf der Zielgeraden. Wie der Vorsitzenden Richter in dem Verfahren am Oberlandesgericht Dresden, Hans Schlüter-Staats, am Mittwoch sagte, könne es ein Urteil in der Woche vor Ostern geben. Möglicherweise wird die Beweisaufnahme an diesem Donnerstag abgeschlossen. Ein Verteidiger beantragte am Mittwoch, seinen Schlussvortrag mit einer Power-Point-Präsentation untermalen zu können.