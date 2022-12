Hanau-U-Ausschuss sagt Zeugenanhörung ab: Rechtliche Gründe

Landtag: Überlebender von Anschlag in Hanau: Notausgang war immer zu

Ein Überlebender der rassistisch motivierten Mordanschläge in Hanau hat im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags über einen verschlossenen Notausgang an einem der Tatorte berichtet. Die Tür sei immer zu gewesen. «Ich hatte mehrfach versucht, dort rauszugehen», sagte der 21-Jährige, der damals Stammgast in der Bar gewesen war, bei der Sitzung am Montag in Wiesbaden. Beim Erscheinen des Täters am Abend des 19. Februar 2020 sei er daher «reflexartig» mit den anderen Gästen nach hinten zu einer weiteren Tür gelaufen, die zu einem Lagerraum geführt habe. Doch auch diese sei zu gewesen. Dass er überlebt habe, sei nur Glück gewesen. «Wir waren alle an einem Fleck.»