Ermittlungen gegen mutmaßlichen Rechtsextremisten dauern an

Versuchter Totschlag: Weitere Verdächtige inhaftiert

Im Fall der Schlägerei auf einem Bolzplatz in Wendlingen am Neckar sind zwei weitere Jugendliche wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag inhaftiert. Die Polizei teilte am Montag mit, dass es in der Ermittlung in Bezug auf die Tat, bei der im Juli ein 15 Jahre alter Junge schwer verletzt worden war, neue Erkenntnisse gibt. Drei Jugendliche sitzen deswegen bereits in Untersuchungshaft.