Geldautomat im Frankfurter Stadtteil Griesheim gesprengt

Mönchengladbach: Geldautomat gesprengt: Gebäude stark beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch in Mönchengladbach einen Geldautomaten in einer Sparkassen-Filiale gesprengt. Dabei wurde das Gebäude der Filiale erheblich beschädigt, wie ein Sprecher der Polizei in Mönchengladbach am Mittwochmorgen mitteilte. Es wurde niemand verletzt. Anwohner im Obergeschoss können nach einer Untersuchung durch einen Statiker weiterhin in ihren Wohnungen bleiben, hieß es. Einsturzgefahr bestand demnach nicht.