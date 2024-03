Groß kandidiert als Präsident der IHK Frankfurt

Er will die IHK Frankfurt zur «Nummer 1» machen: Der dreifache Schwimm-Olympiasieger kandidiert als Präsident der Frankfurter Industrie- und Handelskammer.

Der ehemalige Weltklasseschwimmer und Unternehmer Michael Groß hat seine Kandidatur als Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt am Main verkündet. Wie der 59-Jährige am Donnerstag in Königstein im Taunus mitteilte, will er der IHK Frankfurt dazu verhelfen, durch Kooperation zur «klaren Nummer 1 aller Kammern» in Deutschland aufzusteigen.

Seiner Mitteilung zufolge hat Groß das Präsidium und die Hauptgeschäftsführung bereits über seine Kandidatur informiert. Das neue Präsidium der Frankfurter IHK wird am 18. April gewählt. Derzeit ist Ulrich Caspar im Amt, er wird laut IHK wieder kandidieren. Groß betonte in seiner Ankündigung: «Wir wählen niemanden ab. Wir wählen neu, gehen alle an den Start.»

Michael Groß ist als dreifacher Olympiasieger im Schwimmen in den Jahren 1984 und 1988 bekannt geworden. Darüber hinaus arbeitet der gebürtige Frankfurter, der einst für den Ersten Offenbacher Schwimmclub (EOSC) an den Start ging und zeitweise in Offenbach wohnte, seit 30 Jahren als Unternehmer und Unternehmensberater, unter anderem führt er mit seiner Ehefrau das Unternehmen Groß & Cie mit Sitz in Königstein im Taunus.

Der promovierte Philologe und Honorarprofessor der Goethe-Universität in Frankfurt ist seit 2019 Vizepräsident der IHK und wurde Ende Februar dieses Jahres erneut in die Vollversammlung gewählt.