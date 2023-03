Verkehr: ADAC rechnet in Ferien mit vielen Urlaubern Richtung Süden

Der ADAC Hessen-Thüringen rechnet mit Beginn der Osterferien an diesem Freitag mit vielen Urlaubern, die Richtung Süden in die Alpen oder in südlichere Länder sowie an die Küsten unterwegs sind. Wintersportfans und Reisende, die die Alpen queren, sollten für die Anreise unbedingt an Winterreifen und Schneeketten denken, hieß es am Donnerstag. Bereits in mittleren Lagen müsse auch jetzt noch mit winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden.