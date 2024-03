Haus von AfD-Mitglied mit «Hier wohnt ein Nazi» besprüht

Bundespolizei findet 60 Kilo Feuerwerk in Auto

Zum dritten Mal innerhalb eines Monats haben Bundespolizisten an der Grenze von Polen zu Mecklenburg-Vorpommern illegale Pyrotechnik in größerer Menge in einem Auto gefunden. Zwei Niederländer hatten unter anderem Feuerwerksbatterien und sogenannte Polenböller mit zusammen 60 Kilogramm Explosivstoffmasse im Kofferraum, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.